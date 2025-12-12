Inseguridad paraliza la siembra en zonas rurales

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtió que la inseguridad en el campo se ha agravado durante el último sexenio, al punto de que el crimen organizado impone cuotas, controla la compra de insumos y encarece el transporte para los productores. Según el organismo, estas prácticas han provocado incrementos de entre 10% y 20% en los precios de los productos agrícolas, una problemática que hace siete años era considerada aislada.

¿Cómo afecta la inseguridad a los productores agrícolas?

El presidente del CNA, Jorge Esteve, y el director general, Luis Fernando Haro, señalaron que las organizaciones criminales han diversificado sus métodos de extorsión, obligando a los campesinos a comprar insumos a proveedores determinados o a pagar montos adicionales por tonelada, hectárea o incluso por camión. Los cobros varían por región y producto, y pueden ir desde 500 pesos por tonelada hasta 9 mil por unidad transportada.

Como consecuencia, 20% de las parcelas ya no se están sembrando, advirtieron los representantes del sector. Los bajos precios de los productos agrícolas, la falta de agua y la inseguridad han orillado a miles de productores a abandonar el campo, pues, dijeron, "ya no es negocio" y las familias no quieren seguir viviendo bajo condiciones de riesgo. A ello se suma la falta de subsidios gubernamentales, en contraste con otras naciones que sí apoyan a sus productores.

Impacto de la extorsión en los precios de productos agrícolas

Esteve detalló que la producción de granos enfrenta un colapso derivado de cinco factores críticos: falta de financiamiento, eliminación de coberturas de precios, desaparición de la agricultura por contrato, reducción de apoyos a la sanidad e insuficientes recursos para investigación. La reaparición del gusano barrenador, que ya había sido erradicado tras una década de esfuerzos, ejemplifica los efectos de la disminución en los presupuestos de sanidad agrícola.

Consecuencias de la falta de apoyo gubernamental en el campo

El CNA también alertó sobre el impacto del cierre de la frontera estadounidense a las exportaciones mexicanas de ganado, lo que representa pérdidas aproximadas de 2 mil millones de dólares. Cada día —dijo Esteve— se dejan de exportar alrededor de 3 mil cabezas de ganado, afectando gravemente a productores pecuarios que ya enfrentan un escenario adverso por los altos costos de producción y la caída en los precios internacionales.