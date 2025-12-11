Sheinbaum prevé que con Acuerdo contra Extorsión disminuya el delito

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión –el cual fue aprobado por unanimidad hoy en Palacio Nacional por todas y todos los gobernadores– busca que sea un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor para su erradicación en todo el país.

Al encabezar la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la jefa del Ejecutivo federal señaló que avanzar en la erradicación de este delito será el reto más importante que tendrán todos los gobernantes para el próximo año.

"Creo que uno los grandes retos es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país y por eso esta modificación que hubo en la Constitución, en la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados.

¿Qué implica el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión?

"¿Cuál es la idea? La extorsión estaba asociado a un delito estatal principalmente y dependía de la denuncia de un ciudadano, la modificación lo que hace es, primero, involucrarlo también como un delito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República con sus características y hacerlo un delito que se persigue de oficio y que tenga una sanción mayor. ¿Qué virtud tiene esto? pues que no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que la necesidad de la intervención de todos los gobernadores para trabajar y atender de manera coordinada este delito.

"Yo creo que si esto lo tomamos entre todos como algo fundamental, pues vamos a avanzar mucho más.

"Si juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo a vehículo con violencia, el robo habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho la ciudadanía y creo que trabajando juntos el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de extorsión".

Acciones coordinadas de los gobernadores contra la extorsión

Indicó que algo que ayudará al Acuerdo Nacional Contra la Extorsión será el nuevo registro telefónico.

"Va ayudar también a que no sea utilizado el teléfono celular como una vía de extorsión telefónica".

"Yo creo que es quizá el reto más importante que tenemos para el próximo año, y estoy segura que como hemos bajado los homicidios, pues también vamos a avanzar juntas y juntos en la atención a la ciudadanía en esto que es una preocupación general", agregó.