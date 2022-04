Extienden búsqueda a Ciénega de Flores

ESTA VEZ LOS PADRES de Debanhi Susana no asistieron a la búsqueda.

Esta vez, los padres de Debanhi Susana no asistieron a la búsqueda que partió desde el Motel Nueva Castilla, al señalarse un desgaste emocional, aunque contaron con el apoyo de unos 30 ciudadanos.

"Ayer fue un día muy desgastante por las áreas que recorrimos, fueron kilómetros muy, muy grandes que, como dije ayer, no pierdo la fe", expresó Nery Zarazúa, quien organizó la búsqueda.

"Tengo una petición de los papás, ellos ahorita, como lo he dicho siempre, hay que darles su espacio, el cansancio de ellos ya está llegando".

Familiares de Debanhi Susana y voluntarios recorrieron ya distintos sectores de Zuazua y terminaron en la inspección de un registro abierto, en donde no hallaron indicios que den con el paradero de la joven.

"Ahora sí nos vamos a romper hasta a las autoridades, ya no nos podemos quedar de respetar, ya no vamos a quedar de respetar", dijo Zarazúa. "Tenemos que romper esa barrera, se les dio el espacio, se les respeto, ahorita ya no".

Recompensa

- A casi una semana de la desaparición de la joven de 18 años Debanhi Susana, el Gobierno estatal ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte información para localizarla.

- El aviso fue publicado por la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

- "Recompensa por información que ayude a encontrar a Debanhi", publicó la dependencia.

- "Seamos responsables y no compartamos información que complique la búsqueda".

- El aviso ofrece el teléfono 81 2020 6868 para recibir información.