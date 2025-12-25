Exportacion de Mexico a EU sube 8.5% en noviembre

Las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, excluyendo productos petroleros, registraron un incremento de 8.5% en noviembre respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este aumento representa el menor avance desde agosto pasado, cuando el comercio también mostró signos de desaceleración.

¿Cómo afectaron los aranceles al sector automotriz?

El crecimiento en las ventas al vecino del norte se vio limitado por el desempeño del sector automotriz, que sufrió una caída de 4.8% tras la implementación de nuevos aranceles. Según especialistas, esta disminución refleja la vulnerabilidad de la industria a medidas comerciales y ajustes en las cadenas de suministro internacionales.