Explota director de Pemex ante reclamos de diputados

En el marco de su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura, legisladores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, le reprocharon al funcionario que no lograra cumplir con la promesa de bajar a 10 pesos el precio de la gasolina, el deficiente combate a la corrupción en la empresa productiva del Estado, el trato privilegiado a empresas vinculadas con los hijos del Presidente y el sobrecosto en la construcción de la Refinería de Dos Bocas.

En respuesta, Romero Oropeza acusó a los panistas de actuar con poca ética.

"Dado el formato que hay de la comparecencia hay una pregunta, hay una respuesta y hay una réplica y normalmente en la réplica hay algunos diputados que actúan con falta de ética, actúan como el que pasa por la calle toma una piedra, rompe el vidrio y sale corriendo y ya no se les puede responder, lo digo por las diputadas, diputados del PAN que hicieron una serie de afirmaciones mentirosas, ignorantes", afirmó.

El director de Pemex, quien llamó mentecatos a los legisladores de oposición, negó estar molesto por los señalamientos a su gestión. No obstante, dijo que no se vale ofender y salir corriendo, en alusión a los panistas, quienes momentos antes habían dejado el salón.

"No es que me enoje, ya soy, como dicen en mi pueblo, coyota balaceada o perro apaleado, ya me las conozco, pero sí tengo que contestar, porque quedaría la impresión de que pueden decir lo que se les pega la gana y salir corriendo y que nadie les responda, pues les digo que son unos mentirosos, mentecatos, ignorantes y que no se vale, por ética, actuar de esa manera, insultar, ofender y salir corriendo.

"Nada más para que quede registrado, porque seguramente van a sacar un video en Twitter diciendo: 'miren todo lo que le dije al director de Pemex y no nos respondió, ¿pues cómo les voy a responder si ya se fueron y, además, no tenía tiempo?", dijo.

Previamente, el panista Carlos Madrazo le agradeció que reconociera que Pemex nunca había estado tan bien como en los Gobiernos de Acción Nacional, lo que provocó que el funcionario le cuestionara qué hizo su partido con los excedentes generados durante la Administración de Fox.

"En el 2012, la producción era de 2 millones 548 mil barriles, hoy es de un millón 800 mil. En 2012, la producción de gas era de 5 mil 676 millones de pies cúbicos, ahora es de 4 millones. En 2012, la deuda era de 61 mil millones de dólares, hoy es de 105 mil millones", señaló Madrazo.

En respuesta, Romero Oropeza afirmó que fue en el Gobierno de Fox cuando se llegó al punto máximo de producción gracias a la inyección de nitrógeno, lo que posteriormente generó que se desplomara la producción.

"Estuvieron mejor por una mala decisión y pagó el País. La pregunta es: ¿qué hicieron con todo el ingreso que obtuvieron con esa producción?", cuestionó.

En la réplica de los panistas, la diputada María Josefina Gamboa acusó al titular de Pemex de arrogante y soberbio.

"Le voy a explicar rapidito cómo funciona esto, usted fue diputado federal, debería de saberlo, uno pregunta porque es nuestro trabajo y usted responde porque es el suyo, si no le gusta que le pregunten, pues dedíquese a otra cosa", indicó.

Gamboa le recordó que el año pasado salió a defender ciegamente a José Ramón López Beltrán por la Casa Gris y tres meses después, Pemex pagó una deuda inexistente a una empresa vinculada con ese escándalo.

"A ustedes no les interesa acabar con la corrupción. Apenas el año pasado salió a defender ciegamente al hijo del Presidente ante el escándalo de la Casa Gris, de la empresa Becker, dijo que no era consentida en esta Administración; tres meses después, le pagó una deuda de 6 mil 101 millones de pesos por una deuda inexistente", señaló.

La legisladora le dijo a Romero Oropeza que sus cifras son una mentira. Detalló que se comprometieron a reducir las exportaciones de crudo y a cancelarlas en 2023, pero actualmente se exporta el doble de los 450 mil barriles comprometidos, lo que ha generado excedentes de entre 350 y 500 mil millones, cuyo destino se desconoce.

Agregó que Pemex prometió producir 517 mil barriles diarios de gasolina, pero sólo han logrado 270 mil, mientras que en materia de huachicol, el costo de este delito se incrementó de mil 700 a 5 mil 600 millones de pesos, "particularmente por la Guardia Nacional".

El perredista Mauricio Prieto le preguntó si lograría cumplir con el compromiso de López Obrador ahora que la refinería de Dos Bocas está en construcción.

En respuesta, Romero Oropeza negó que el Presidente se comprometiera a lograr litros de gasolina de 10 pesos y afirmó que su promesa fue sólo mantener su costo por debajo de la inflación.

"No sé de dónde casó la cifra de 10 pesos la gasolina, el Presidente jamás dijo eso, el compromiso del Presidente fue que la gasolina no iba a subir por encima del tope inflacionario y eso se ha venido cumpliendo", dijo.

En su réplica, Prieto acusó al ingeniero agrónomo de mentir, porque en 2006 y 2012, él hizo campaña con López Obrador y fue testigo presencial de lo que el hoy Presidente comprometió.

"Creo que no vale la pena, señor director, venir a tratar de engañar a las mexicanas y mexicanos de las cosas que están ahí, que son evidentes, que yo viví con el Presidente, que yo hice campaña, 2006 y 2012. No me puede decir a mí que no lo dijo el Presidente", advirtió.

El priista José Antonio Gutiérrez Jardón puso al micrófono un audio en el que se escucha a López Obrador decir que si Morena estuviera en el Gobierno, la gasolina costaría, cuando mucho, lo que en ese momento costaba en Estados Unidos, es decir, 10 pesos.

"Es increíble que neguemos las cosas como si tuviéramos el fuego aquí a lado, nos estamos quemando y luego decimos: 'es que no hay fuego, no nos estamos quemando y estamos muy bien'. Ojalá que reflexionemos y no quieran mentir a los mexicanos", demandó.

En su turno, la priista Sue Ellen Bernal indicó que Pemex tiene un plan de inversión para 2023 de 441 mil millones de pesos, de los cuales 47 mil 200 millones de pesos se destinarán a la refinería de Dos Bocas, proyecto que calificó como un barril sin fondo.