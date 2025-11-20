Muere bebé tras explosión de tanque de gas en Veracruz

Una bebé de dos meses de nacida fallecida y tres mujeres más (dos menores de 3 y 7 años y una adulta) con quemaduras graves, dejó la explosión de un tanque de gas LP en el interior de una vivienda en el sur de Veracruz.

El aparente accidente ocurrió la mañana de hoy en una casa habitación de la comunidad de la Esperanza del municipio de Mecayapan, donde ocurrió el flamazo y explosión del tanque de gas que afectó a las cuatro integrantes de una misma familia.

En el lugar de los hechos murió calcinada la recién nacida; mientras que dos de sus hermanitas y la mamá, resultaron con heridas de gravedad con quemaduras de segundo y tercer grado.

Las tres heridas fueron trasladadas de urgencia a un hospital del municipio de Catemaco, donde se les reporta graves. La madre de familia, identificada como Joselin Quinto Utrera, presenta quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo; mientras que la niña de tres años Graciela tenía quemaduras en el 80 por ciento de la superficie corporal; y Perla Marina sufrió afectaciones en el 70 por ciento de su cuerpo.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación de los hechos; aunque una línea de investigación reveló que las menores se encontraban jugando cerca del tanque de gas cuando rompieron una línea de conducción.