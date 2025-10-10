Volcadura y explosión de pipa por falta de pericia de conductor: FGJ

En la volcadura y posterior explosión de la pipa en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, la falta de pericia del conductor fue la causa inmediata del accidente, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A un mes de la explosión de la pipa, la Fiscalía capitalina realizó un informe de los avances en la investigación, en el que se dijo que el conductor de la pipa perdió el control del vehículo y se descartaron fallas mecánicas en el mismo.

"La evidencia recabada descarta fallas mecánicas, defectos en la vía o causas externas y confirma que la falta de pericia en la conducción fue la causa inmediata", explicó la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján.