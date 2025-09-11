Silza tiene permiso para transportar gas LP por 30 años

Transportadora Silza, S.A. de C.V., dueña de la pipa que explotó en el Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, cuenta con un permiso vigente otorgado por la Secretaría de Energía para transportar gas LP por un periodo de 30 años. El documento indica que un requisito para obtener la autorización federal es contratar y mantener siempre vigente un seguro que cubra la responsabilidad por daños a terceros.

El permiso, consultado por EL UNIVERSAL a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), permite a la empresa transportar gas licuado de petróleo a través de vehículos como el que ocasionó el siniestro el día de ayer. La autorización fue otorgada el 9 de septiembre de 2006, durante el sexenio de Vicente Fox y su vigencia, según la PNT, inició en 2016, por lo que le restan 21 años de autorización.

Para conseguir la autorización, la compañía proyectó una inversión de 34 millones 456 mil pesos en requisitos técnicos, operativos y financieros, como infraestructura y equipos.

De acuerdo con Ramsés Pech, asesor en energía y economía, el gas LP se produce en las refinerías y procesadoras de gas. De ahí, se transporta a través de una combinación de ductos, buques, camiones y pipas que cubren todo el territorio nacional gracias a "4 ductos y 226 permisos de transporte" como con el que cuenta Silza. El especialista explica que el periodo de 30 años aplica para todos los permisos de este tipo.

El documento señala que la empresa titular del permiso está obligada a dar cumplimiento a una serie de medidas de seguridad, como mantener en buena condición sus vehículos, capacitar a su personal para la prevención de siniestros, así como contratar y mantener siempre vigente un seguro que cubra la responsabilidad por daños a terceros durante la prestación de sus servicios.

El día de ayer, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que Silza no contaba con una póliza de seguro vigente. La empresa respondió este jueves mediante un comunicado asegurando que sí contaba con el seguro necesario y que asumiría su responsabilidad por el siniestro.

"Me sorprende que la ASEA realice este anuncio cuando es su responsabilidad monitorear que las empresas cuenten con seguro", opina Ramsés Pech, quien prevé que debido al accidente y la ausencia de la póliza de seguro, Silza podría perder su autorización para transportar gas LP.

Según el apartado número 12 del documento, el permiso puede revocarse por no mantener vigente el seguro por daños a terceros y por infligir las condiciones de seguridad en materia de gas LP establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes.

Silza Gas forma parte de Grupo Tomza, un conglomerado empresarial mexicano, que según su sitio web son "líderes y expertos en distribución, almacenamiento, envasado, comercialización e importación de Gas L.P." Entre sus principales valores destacan la "seguridad, cuidado y excelencia".

Sin embargo, en 2022 Grupo Tomza fue acusado por ejercer prácticas monopólicas. La extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó por 2 mil 414 millones de pesos a 53 empresas y 34 personas; entre los involucrados también se encontraban las compañías Simsa, Soni, Global y Nieto.