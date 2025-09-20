Asciende a 27 cifra de decesos tras explosión en Iztapalapa

Suman 27 personas sin vida tras la fuga de gas de una pipa que provocó una explosión en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, hace más de una semana.

De acuerdo con el reciente informe de la Secretaría de Salud (Sedesa), la última defunción se registró en el Hospital Rubén Leñero.

Se trata de Ricardo Corona, de 38 años.

La dependencia indicó que por el siniestro aún hay 18 personas hospitalizadas, mientras que 39 fueron dadas de alta.