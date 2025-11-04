Waldo's dará apoyo a familias de víctimas de explosión en Hermosillo

CIUDAD DE MÉXICO.- La explosión en una sucursal de Waldo's en Hermosillo, Sonora, dejó un saldo de 23 personas muertas, entre ellos cuatro menores de edad, y más de 10 heridos. Por lo que las autoridades estatales ordenaron el cierre temporal de las tiendas Waldo's en la entidad.

Ante esta situación, la empresa indicó que apoyará a las familias de los afectados el pasado 1 de noviembre, además de que colaborará con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer los hechos.

En un comunicado mencionó que como acción inmediata "hemos puesto en marcha todos nuestros esfuerzos para apoyar a las familias afectadas y gestionaremos de manera urgente los recursos necesarios".

La empresa agregó que mantiene estrecha colaboración con las autoridades e inició el acompañamiento a las personas y familias afectadas.

¿Qué ocurrió?

Durante la tarde del sábado 1 de noviembre se registró una explosión en una sucursal de la cadena Waldo's, presuntamente por una falla eléctrica. Dejando como saldo 23 muertos y más de 10 personas heridas.

De acuerdo con los reportes, el incendio se generó en la entrada y los clientes del comercio ubicado en las calles Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, buscaron refugio adentro del mismo local, quedando atrapados por las llamas.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas cuando una violenta detonación sacudió el corazón de Hermosillo. Inmediatamente, las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades estatales han tomado medidas inmediatas tras la tragedia. Se ha ordenado el cierre temporal de todas las tiendas Waldo's en Sonora para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, se están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión.

¿Qué acciones tomará Waldo's?

La empresa Waldo's ha manifestado su compromiso de apoyar a las familias afectadas. Se están gestionando recursos para brindar asistencia a los afectados y se ha establecido una colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos. La empresa ha expresado su pesar por la tragedia y su deseo de ayudar en este difícil momento.