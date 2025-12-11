Taxi estalla por pirotecnia en la México-Toluca; hay lesionados

LERMA, Méx.- Un vehículo tipo taxi se incendió esta mañana tras la explosión de pirotecnia que transportaba en la cajuela.

Los hechos fueron reportados en la carretera México-Toluca, a la altura del kilómetro 48.5, en la comunidad de Amomolulco.

Acciones de los cuerpos de emergencia tras el incidente

Tras el hecho, automovilistas alertaron a los cuerpos de emergencia, arribando al sitio elementos Protección Civil y Bomberos Lerma, Cruz Roja Lerma, Seguridad Pública y Tránsito Lerma, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y Guardia Nacional.

A su llegada los vulcanos acordonaron la zona y sofocaron las llamas del vehículo que quedó calcinado debido a la explosión.

Detalles sobre el estado de los lesionados

En el lugar fueron atendidas varias personas que resultaron lesionadas por la explosión, hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Impacto del accidente en la circulación vehicular

El incidente provocó el cierre al tránsito en la lateral a la altura de las Plazas Outlet, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.