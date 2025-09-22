Sube a 29 cifra de fallecidos por explosión de pipa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que subió a 29 el número de personas fallecidas tras la volcadura y explosión de una pipa que cargaba Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Asimismo, en su reporte nocturno, la dependencia capitalina detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.

Por la tarde, el director general del ISSSTE, Martí Batres, había adelantado sobre uno de los dos decesos.

En redes sociales, lamentó el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad, Adolfo Franco Madrigal, que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ´General Ignacio Zaragoza´ por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.

"Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes", escribió el funcionario.

La otra persona que falleció este día fue Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Entre las personas que perdieron la vida por esta tragedia se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro, quien es recordada como la "abuela heroína" por haber salvado a su nieta Jackyn Azulet, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención especializada, pues tuvo quemaduras en el 25% de su cuerpo.

También fallecieron María Salud Jaurrieta, quien se observa en videos descender de un microbús y correr el día de la tragedia. Erik Vicente Acevedo, quien conducía el microbús, también murió.

A continuación te presentamos la lista completa de las personas fallecidas: