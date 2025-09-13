Clara Brugada confirma 13 fallecidos por explosión de pipa en CDMX

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, confirmó que hasta el momento, 13 personas han fallecido tras la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló que 40 personas continúan hospitalizadas y 30 ya han sido dadas de alta.

Reiteró su agradecimiento a las instituciones del ISSSTE, IMSS, IMSS Bienestar, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Hospital de Pemex.

Dijo que están recorriendo los hospitales en donde están los pacientes y destacó que se está atendiendo "bien" a las personas hospitalizadas.

Desde el Hospital General de Zaragoza del ISSSTE, Brugada Molina remarcó que no se les está pidiendo ningún insumo a las personas atendidas