Van 13 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) reportó que ascendió a 13 el número de fallecidos por la explosión de una pipa registrada a la altura del Puente de la Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

La dependencia informó que hasta la mañana de este sábado se registró el deceso de dos personas más que estaban hospitalizadas.

"Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta", señaló la Sedesa en su cuenta oficial de X.

La dependencia lamentó las pérdidas y afirmó que se mantiene la atención a los heridos y a sus familiares por el accidente ocurrido el pasado miércoles en la Calzada Ignacio Zaragoza.