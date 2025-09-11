Abril Díaz permanece sedada por las quemaduras tras explosión

Abril Díaz Castañeda, de 34 años, salió para buscar un mejor trabajo cuando quedó en medio de la explosión de una pipa de gas en la calzada Zaragoza, que le dejó quemaduras graves.

Su hermana Nitzia Díaz, señaló que hasta el momento, ni la empresa a cargo de la pipa ni el gobierno de la Ciudad de México se han acercado para ofrecerles ayuda. Aunque el personal del hospital les aseguró que se harán cargo de todos los gastos.

En el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, también les presentaron al personal médico que será responsable de los cuidados de los pacientes, y confió en que están en buenas manos.

"Que se hagan responsables (la empresa). Con dinero no van a pagar lo que le pasó a mi hermana, pero no sé vale", señaló la mujer afuera del hospital.

Abril es madre de cuatro hijos: uno en preescolar, uno en primaria, una en secundaria y otra casi por entrar a la preparatoria. Buscaba un trabajo mejor para su familia.

"En mi caso (no necesito) nada, nada más un milagro. Creo que es lo que necesitamos todos los que estamos allá. Por momentos tenemos momentos de silencio, pero ya después vienen los recuerdos", dijo.