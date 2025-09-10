Capta C5 volcadura y explosión de la pipa

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que, debido a la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, a la altura de Metro Santa Martha Acatitla, hay tres personas muertas y la lista de heridos ascendió a 70.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió el momento exacto en el que la pipa volcó mientras circulaba en el puente de la Concordia, en los límites de Iztapalapa con Los Reyes La Paz.

El siniestro que causó quemaduras de segundo y tercer grado

duró solo 31 segundos, pues inició a las 14:20:03 y la explosión terminó a las 14:20:34.

En el video de la cámara del C5, capta un convoy del Metro de la CDMX en la estación Santa Martha Acatitla, al fondo la pipa de Silza del Grupo Tomza pasa entre los árboles de la zona.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se trató de una volcadura y un choque, sin embargo, en el video no se ve qué pasa exactamente.

Inmediatamente después de pasar entre los árboles, una nube blanca se extiende por el puente de la Concordia, por aproximadamente 500 metros.

Luego, una gran columna de fuego calcina todo lo que hay a su paso y no permanece mucho tiempo encendida.

Clara Brugada informó que los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de México y posteó la lista completa de los heridos.