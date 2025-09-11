Sube a 90 cifra de heridos y cuatro muertos por explosión

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que la cifra de fallecidos tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, ascendió a cuatro, mientras que la de lesionados subió a 90, 10 de las cuales ya fueron dadas de alta.

En un comunicado, el órgano de justicia precisó que ya se investiga la explosión ocurrida este miércoles 10 de septiembre, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos.

Además, se trabaja en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), para determinar si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente.

"Hasta el momento, se tiene registro de cuatro personas fallecidas y 90 lesionadas, quienes reciben atención médica en distintos hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México; diez de ellas ya han sido dadas de alta", precisó la FGJ-CDMX.

En el documento, la Fiscalía capitalina señaló que permanece en los hospitales, ofreciendo atención que incluye contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social, tanto a las personas lesionadas como a sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) de la capital.

Asimismo, indicó que en el lugar de los hechos, trabaja personal pericial especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar los primeros indicios y determinar la causa de lo ocurrido.