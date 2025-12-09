Harfuch descarta que coche bomba en Michoacán sea acto terrorista

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó que la explosión de un coche en Coahuayana, Michoacán, el sábado pasado que dejó un saldo de cinco muertos y 12 heridos, sea un acto terrorista.

¿Qué declaró Omar García Harfuch sobre la explosión?

En conferencia de prensa presidencial, el secretario señaló que tanto ley tanto mexicana como internacional, detallan que actos terroristas buscan imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales, y en este caso, ocurrido el pasado sábado, fueron actos criminales para ampliar sus actividades, como ampliar rutas de trasiego de droga, extorsión, tráfico, y minería ilegal.

"Estos son delitos de tráfico de armas, por eso la carpeta de investigación se inició en FEMDO en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo. Como sabemos en la ley tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto", mencionó.

Detalles sobre la investigación de la explosión en Coahuayana

"¿Se descarta entonces terrorismo?", se le insistió.

"Sí, se descarta por lo que acabo de decir, no solo por la ley mexicana, sino también por la ley internacional", respondió.