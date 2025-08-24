Logran embajadores puesto por política

Dos embajadores rindieron protesta esta semana tras ser ratificados por el Senado. El primero, un miembro del Servicio Exterior con rango de ministro —el segundo más alto del escalafón— el otro, un conductor de televisión sin experiencia diplomática. A Francisco de la Torre le tomó 27 años de carrera llegar a este punto. Durante nueve años se desempeñó como cónsul general de México en Dallas, antes de esto, trabajó en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en las embajadas de Argentina y Brasil. Las credenciales de Genaro Lozano son diferentes: ha sido conductor del programa Sin Filtro y Hora21, profesor de la Universidad Iberoamericana y consejero ciudadano honorario de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México. La diferencia entre sus trayectorias y las razones por las que fueron nominados encendieron el debate entre los legisladores.

De la Torre, quien domina cuatro idiomas, tiene una maestría en estudios diplomáticos y más de una decena de cursos sobre Derecho Internacional, fue ratificado como embajador en Indonesia por unanimidad. Mientras que Lozano se convirtió en embajador frente a Italia con 25 votos a favor y nueve en contra. El presentador de Televisa cuenta con una maestría en Ciencia Política y una amplia trayectoria en medios de comunicación. Su única experiencia diplomática se remonta al año 2000 cuando trabajó en la SRE con Arturo Sarukhán, el asesor de la Canciller.

El caso del conductor de televisión no es aislado. Una de cada tres embajadas de México en el exterior están a cargo de un titular por nombramiento político, es decir, sin formación diplomática, no es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) de carrera y su designación está vinculada a su inclinación política en favor de quien ocupa la presidencia de la República.

Con este movimiento suman 24 diplomáticos, de un total de 80 embajadas, que no están a cargo de un miembro del Servicio Exterior. La semana pasada, por ejemplo, fue la ratificación de la exgobernadora de Chihuahua, Claudia Pavlovich, que desde 2022 ejercía como cónsul en Barcelona. Ahora, por nominación de la presidenta Claudia Sheinbaum, será la titular de la embajada mexicana en Panamá, donde releva al actor Alejandro Bichir que fue nombrado en 2023.