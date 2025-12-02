Fox recuerda su cita con Putin

Vicente Fox compartió su experiencia durante su primer encuentro con Vladimir Putin en el Kremlin, que recordó como incómoda y marcada por la espera. El expresidente mexicano y su esposa, Marta Sahagún, llegaron puntuales a la reunión programada a las nueve de la mañana, pero fueron dejados casi dos horas esperando mientras el personal ruso ofrecía respuestas evasivas. Durante ese tiempo, los condujeron a un salón aún más imponente del Kremlin, donde permanecieron sentados, tomados de la mano, hasta que finalmente llegó el mandatario ruso.

¿Cómo fue la espera de Vicente Fox en el Kremlin?

Cuando Putin apareció, lo hizo con una entrada llamativa que, según Fox, buscaba demostrar su poder y autoridad: atravesó enormes puertas de oro y plata acompañado de trompetas, saludando con un gesto calculado por la diferencia de estatura entre ambos.