Piden a Sheinbaum frenar expansión de actividad petrolera

Más de 40 colectivos y cooperativas pesqueras de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz exigen al gobierno federal proteger el Golfo de México de la expansión de la actividad petrolera en aguas someras y profundas para garantizar la conservación de especies marinas y mitigar los efectos del cambio climático. Rumbo a la COP-30, que inicia el lunes 10 de noviembre, organizaciones advirtieron que el modelo extractivo ha convertido al Golfo en una zona de sacrificio, donde los derrames de hidrocarburos y la contaminación dañan la pesca, provocan pérdida de empleos, desplazamientos y degradación de playas y manglares.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En este contexto, piden a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumir un compromiso público rumbo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Brasil, y adoptar un modelo de desarrollo que deje atrás la dependencia del petróleo y priorice la recuperación de los ecosistemas marinos. Amenazas a la biodiversidad y economía pesquera en el Golfo de México. En conferencia de prensa, las agrupaciones profundizaron en que la expansión de plataformas y ductos petroleros amenaza la biodiversidad del Golfo, acelera la erosión costera y afecta la supervivencia de especies como tortugas, peces y aves marinas. Señalaron que los derrames recurrentes continúan afectando la economía pesquera y la seguridad alimentaria de las comunidades.

¿Qué demandas presentan los colectivos pesqueros?

Entre sus principales demandas, presentadas esta mañana, están detener la expansión petrolera, remover embarcaciones varadas, restaurar ecosistemas dañados, crear fondos permanentes para conservación marina y reconocer legalmente a las mujeres pescadoras con acceso a programas y seguridad social. También urgen al gobierno federal a no impulsar proyectos contaminantes, como el gasoducto Puerta del Sureste o el fracking. Los colectivos recordaron que el Golfo de México concentra algunos de los ecosistemas más ricos del país, pero también los más vulnerables. La Laguna de Términos, los arrecifes coralinos y los manglares costeros enfrentan presiones crecientes por contaminación y pérdida de hábitat, sin que existan estrategias de restauración efectivas.

Advirtieron que, sin un cambio de rumbo, los compromisos internacionales en materia climática quedarán en el discurso. "El país no puede hablar de transición energética mientras mantiene activa la expansión petrolera", señalaron en su posicionamiento conjunto. Los colectivos insistieron en que proteger el Golfo de México no solo es una obligación ambiental, sino una medida urgente para garantizar la vida y el futuro de las comunidades costeras.

¿Quiénes son los colectivos involucrados?

Los colectivos y cooperativas pesqueras involucrados en solicitar la protección a las especies marinas y frenar la expansión petrolera son: