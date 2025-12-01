Rubén Rocha reconoce participación en Feria Ganadera 2025

El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció el trabajo de organizadores y participantes de la Feria Ganadera 2025, que concluyó con saldo blanco y una afluencia superior a 125 mil visitantes durante los once días de actividades.

En su Conferencia Semanera, el mandatario destacó que, además de su carácter recreativo, la feria es un espacio clave para la compraventa de ganado y para impulsar el mejoramiento genético de los hatos, labor en la que el gobierno estatal brinda apoyo continuo. "Felicito a los organizadores y a los directivos de la ganadera por su compromiso. Hay un gran ánimo entre los productores para fortalecer la actividad y avanzar en el mejoramiento genético, un tema central para la ganadería en el estado", expresó.

¿Cuál fue la afluencia de visitantes en la Feria Ganadera 2025?

Rocha Moya subrayó también el creciente interés de profesionales vinculados al sector, resaltando la mayor participación de mujeres veterinarias y especialistas que convergen en esta exposición. Para detallar la asistencia, cedió la palabra a la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quien informó que el flujo de visitantes aumentó progresivamente tras la inauguración, alcanzando hasta 17 mil 500 personas en un solo día. "En total, 125 mil personas asistieron durante los once días de la Feria Ganadera. Agradecemos a las familias sinaloenses y a las corporaciones de seguridad —Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, Tránsito, Ejército y Marina— que garantizaron un ambiente seguro. Tuvimos saldo blanco", señaló.

Acciones de seguridad garantizan un ambiente seguro en la feria

Finalmente, el gobernador resaltó la variedad de juegos mecánicos y espectáculos musicales que complementaron la exposición ganadera y contribuyeron a mantener el carácter familiar de este evento tradicional.