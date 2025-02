Trágico asesinato de bebé en asalto conmociona a Zacatlán

Ciudad de México.- En medio de exigencias de justicia, familiares y pobladores de Zacatlán, Puebla, dieron el último adiós a René Emiliano, un bebé de nueve meses que perdió la vida tras un asalto en la carretera Apizaco - Tejocotal en el kilómetro 98+500.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado lunes 3 de febrero, una mujer circulaba a bordo de un vehículo Volkswagen, tipo Jetta, en la población de Las Lajas, del Municipio de Ahuazotepec, cuando sujetos que viajaban en otro automóvil, la siguieron e intentaron asaltar, para lo cual realizaron disparos de arma de fuego.

A consecuencia de esto, el bebé de 9 meses recibió un balazo al igual que su madre, Diana "N", quien resultó herida en la barbilla. Ambos fueron atendidos en un hospital de la zona, sin embargo, René Emiliano perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

La noticia conmocionó a los pobladores, quienes aseveraron que los asaltos son comunes en esa vía.

Este miércoles se realizó una misa de cuerpo presente a las 10:00 horas en la parroquia de Zacatlán, posteriormente, el bebé, hijo de un conocido DJ en la zona, fue sepultado.

"¡Exigimos justicia! Gobernador Alejandro Armenta, las familias poblanas no pueden seguir en peligro en manos del crimen organizado que se apodera de las carreteras poblanas", expuso Omar Irigoyen, amigo del padre del bebé.Prometen que crimen no quedará impuneAutoridades federales y municipales aseguraron que trabajan en la investigación para dar con los responsables.

El Gobernador de Puebla, el morenista Alejandro Armenta, manifestó su consternación y aseveró que giró instrucciones para emprender la búsqueda de los agresores.

"Es una noticia terrible, la más dura que he recibido en todos estos años de servicio público. No puedo siquiera imaginar el dolor que atraviesan sus padres y familiares. Este tipo de hechos sacuden a toda nuestra sociedad. Como padre de familia, expreso mi solidaridad. Como Gobernador, garantizo que no habrá impunidad. Este homicidio tendrá consecuencias legales.

"He instruido a la Secretaría de Seguridad Pública para que brinde todas las facilidades a la Fiscalía General del Estado de Puebla en la realización de las pesquisas y para que coordine la búsqueda de los presuntos responsables en colaboración con las diferentes instancias de seguridad. Les mantendré informados", agregó en un pronunciamiento público.

En el mismo sentido, la Alcaldesa de Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo, informó que atendió personalmente el caso y que colabora con las autoridades estatales.

"El dolor de la pérdida de un hijo es indescriptible, la impotencia supera cualquier dolor en la vida, y desde ayer mi corazón y mis oraciones han estado con el papá y la mamá de R. Como autoridad, brindé todo mi apoyo a la familia, otorgando las facilidades necesarias y he estado en comunicación permanente con ellos.

"Giré instrucciones para que el Secretario de Seguridad Ciudadana realizara las diligencias pertinentes y estuve en comunicación con el Secretario de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala, para que de manera conjunta atendiéramos la situación, y agilizáramos las acciones para la pronta atención médica del menor. Colaboraremos puntualmente con las autoridades correspondientes, para esclarecer este hecho y que por ningún motivo quede impune", apuntó.

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que investiga el caso e indicó que realizó diligencias y recabó datos de prueba que permitan el desarrollo puntual de la investigación a fin de esclarecer los hechos.

En entrevista con periodistas locales, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Zacatlán, Pablo de la Cruz Santos, refirió que se reforzará la seguridad en la entrada y salida del municipio.

Al ser cuestionado sobre las cámaras de videovigilancia ubicadas en las inmediaciones como en la caseta de Atexca, refirió que desconocía la información porque no pertenecen a su corporación.