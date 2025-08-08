Exigen maestros de Zacatecas a Hacienda aumento salarial

Miembros del magisterio en Zacatecas presentaron este jueves una carta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para exigir que se haga efectivo el aumento salarial del 9 por ciento que la Presidenta Claudia Sheinbaum les prometió.

Esta mañana, los representantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (SITTEZ) y de la sección 58 de la CNTE-SNTE, acudieron a la Ciudad de México para entregar el documento, dirigido a Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda.

"Solicitar su pronta intervención a fin de que se giren las instrucciones necesarias a las instancias correspondientes de esa Secretaría, con el propósito de revisar, gestionar y liberar los recursos económicos que permitan cubrir el pago del incremento salarial y su retroactivo correspondiente al presente ejercicio fiscal, destinado a los trabajadores de su educación del subsistema estatal en Zacatecas", se lee el oficio.

El 30 de julio pasado, la Secretaría de Finanzas de ese estado informó que "derivado de la adversidad económica que atraviesa el País y el impacto que invariablemente tiene en la situación financiera del estado", el incremento salarial se vería reflejado para el magisterio zacatecano a partir de agosto, un mes después de lo que anunció la Mandataria, según reclamó el gremio docente.

En la misiva que el magisterio dirigió a Amador Zamora, señalan que la "omisión representa no solo una falta administrativa, sino una evidente violación a un compromiso público asumido por la titular del Poder Ejecutivo federal".