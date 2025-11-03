Productores de maíz exigen diálogo en la Cámara de Diputados

Este lunes 3 de noviembre, productores de maíz regresaron a la Ciudad de México, donde esperan un encuentro en la Cámara de Diputados, en exigencia de precios justos y negociación digna.

El Movimiento Agrícola Campesino anunció también el bloqueo de las vías de Ferromex en Guanajuato y Michoacán, así como paso libre de peaje en algunas carreteras.

"Nuestro único fin es el bienestar del sector agrícola. Como acto de buena fe y para no afectar a la ciudadanía a la que también pertenecemos, anunciamos que las carreteras de México estarán liberadas a paso libre", indicó el Movimiento.

Los agricultores también condenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Por diversas movilizaciones, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó del cierre de la circulación en la Autopista Arco Norte, en el kilómetro 50+800, cerca de la caseta Jilotepec, y en Autopistas Michoacán, en el kilómetro 132+500, en el tramo Uruapan-Nueva Italia.

"Se solicita a conductores tomar precauciones y prever tiempos de recorrido", dijo la SICT.

La SICT ha instado a los conductores a tomar precauciones ante los bloqueos y cierres de carreteras, que podrían afectar la circulación en la región. Las autoridades están monitoreando la situación para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

El movimiento de los productores de maíz refleja la creciente tensión en el sector agrícola, donde la demanda de precios justos se vuelve cada vez más urgente. La situación también ha generado preocupación por la seguridad de los funcionarios locales, tras el reciente asesinato del alcalde de Uruapan.