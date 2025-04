Exige a ´Cuau´ dar la cara

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, entregó al morenista Cuauhtémoc Blanco una carta en la que le pide dar la cara sin fuero y enfrentar como cualquier ciudadano las acusaciones de violación en grado de tentativa de su media hermana.

En la misiva que le dio personalmente al exgobernador de Morelos en el salón de plenos, Ortega afirma que el delito por el que es señalado no es menor, y que si no tiene nada que ocultar enfrente la justicia en las mismas condiciones en las que lo está haciendo la víctima.

La emecista le advierte que aún es momento para decidir si quiere ser recordado como un futbolista que dio momentos de gloria o como un político acusado de intento de violación que usó el fuero para evadir a la justicia.

"Te pido, Cuauhtémoc, ser sensible y consecuente con tu responsabilidad. Ya no sólo como diputado, sino como ciudadano y como hombre. Da la cara sin fuero y enfrenta la investigación como cualquier persona de este país", expone en el documento.

"El delito por el que estás siendo señalado no es menor. No estoy juzgando, no te estoy diciendo que seas culpable, lo único que te pido es que te des la oportunidad de llevar el proceso como cualquier persona. Si no tienes nada qué ocultar, lleva a cabo este caso en las mismas condiciones que la víctima. Esa es la verdadera responsabilidad que tienes con tu país".

En la misiva, Ortega sostiene que el ex futbolista dejó la playera del héroe para convertirse en un ícono más de la impunidad en el País, de ahí que será recordado como el diputado que agredió a una mujer y evitó a la justicia amparado en el fuero.

"¿Recuerdas el glorioso partido contra Holanda en el 98? ¿El pase que diste para ganarle a Francia? ¿Las tantas ocasiones en que ayudaste a derrotar en la cancha a la selección de Estados Unidos y alimentaste las ilusiones millones? ¿Recuerdas cómo llenabas de orgullo a México? Fuiste un ídolo nacional, las niñas y los niños te miraban con orgullo por lo que hiciste en la cancha", señala en la carta.

"Hoy, dejaste la playera de héroe y te convertiste en un ícono más de la impunidad en este país. Serás recordado como el diputado que agredió a una mujer que, amparado por una mayoría y protegido por el fuero, evitó enfrentar a la justicia".

En el documento, la coordinadora expone a Blanco que su impunidad no sólo violenta a la mujer que lo denunció sino a miles de mujeres y niñas que sufren violencia en el País, desde la física hasta la sexual.

La diputada recuerda que en México, cinco de cada 10 mujeres vivieron violencia en su infancia, 12 millones de niñas han sufrido violencia sexual, 13 mil son atendidas por heridas sexuales y físicas cada año y 4 mil más que sufren violación.

"¿Te das cuenta de lo que le estás diciendo a esas niñas? ¿Eres capaz de dimensionar el daño que provocas a miles de mujeres al esconderte en tu fuero para no ser investigado? ¿Alcanzas a entender el significado que tiene para una niña saber que, cuando una mujer se atrevió a denunciar a un hombre con poder, el Estado lo protegió y él salió impune?", cuestiona al morenista.

Ortega agrega que sólo una de cada 10 mujeres que han sufrido algún delito sexual se atreve a denunciar y advierte que el desechamiento de su caso por la mayoría afecta aún más la confianza de las víctimas en las instituciones.

La emecista, quien ha pugnado porque la media hermana del ex Gobernador de Morelos haga uso de la tribuna en San Lázaro como lo hizo él para defenderse, reprochó a Blanco que ejerza el poder de una manera baja y deplorable.

"¿Cómo decirle a las víctimas que denuncien, si no pudimos evitar que un agresor enfrente a la justicia? ¿Cómo ofrecerles nuestro apoyo si el mismo Congreso evitó que tú enfrentes a la justicia? El caso de la denuncia contra ti no es único, desafortunadamente, existen miles", sostiene

"Pero hay una diferencia sustancial: fuiste un ídolo, eras gobernador, y hoy, eres diputado, estás en uno de los tres poderes que definen el rumbo de México y, ahora, protegido por tu privilegio, ejerces el uso más bajo y deplorable que se puede hacer del poder".

Ortega recuerda a Blanco que dedicó más de 40 años de su vida a construir un legado en las canchas y aún es momento de decidir si quiere ser recordado por eso o por ser un político que usó un privilegio para ocultarse de la justicia.

"El balón está en tu cancha. Cuauhtémoc: Pide licencia y renuncia a tu fuero", le exige.