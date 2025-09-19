Reiniciará exhumación de 39 cuerpos de fosa común en Culiacán

La exhumación de 39 cuerpos que aún permanecen sepultados en una fosa común del panteón municipal de la 21 de Marzo, en Culiacán, se reactivará el próximo lunes, como parte del programa de identificación científica a fin de entregar a sus familiares sus restos.

En un reporte emitido por las autoridades estatales se dio a conocer que hasta la fecha, un total de 16 cuerpos enterrados en dicha fosa común han sido rescatados y se les mantiene en el Resguardo Temporal e Identificación Humana, bajo el procedimiento científico del CertiDH.

Las acciones forman parte de la política estatal de identificación humana en desarrollo que se ha impulsado en esta administración estatal, en coordinación interinstitucional entre los diversos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal.

A través de la combinación de protocolos científico-forenses de alta precisión con un enfoque humanista, se garantiza que cada hallazgo contribuya a la restitución de humanidad e identidad a quienes han sido víctimas del anonimato forzado de una fosa común.

El pasado dos de agosto, se anunció que sumaban 16 el número de cuerpos exhumados de una de las fosas comunes del panteón municipal 21 de Marzo, de la capital del estado, los cuales fueron trasladados al Centro de Resguardo Temporal para ser sometidos a diversos estudios científicos para lograr su identificación plena.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que en forma reciente se localizaron en un tercer nivel de excavación, a una profundidad aproximada de dos metros con 30 centímetros, 11 nuevos cuerpos humanos que habían sido sepultados en una fosa común.

Este nuevo hallazgo, se sumó a los primeros cinco cuerpos recuperados el pasado 28 de julio, en este mismo cementerio, donde científicos de diversas especialidades trabajan en la exhumación y traslado al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, donde serán resguardados dignamente y sometidos a diversos análisis para su identificación.

Los peritos de la Fiscalía vigilan que cada etapa del procedimiento se realice con estricto a los estándares legales y técnicos, garantizando la legalidad, la transparencia en todo momento, hasta lograr la identificación de cada uno de los cuerpos rescatados.

Desde el pasado día 10 de Julio, se iniciaron los trabajos de recuperación y eventual identificación de los restos humanos que se encuentran en fosas comunes del cementerio 21 de Marzo, en Culiacán, en el proceso de criba han descubierto diversos fragmentos óseos aliados, los cuales los colocaron en custodia.

Los trabajos de micro excavación continúan en la trinchera forense proyectada de 40 metros por 2.60, en donde en la primera zona se alcanzó una profundidad de un metro, con la intención de exhumar todos los cuerpos que fueron sepultados sin identificar en fosas comunes.