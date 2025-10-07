Sentencian a 20 años de prisión a exalcaldesa de Alvarado, Veracruz

La exalcaldesa del municipio veracruzano de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano -detenida en 2014- fue sentenciada a 20 años de prisión señalada del delito de homicidio doloso calificado.

Se trata de un caso que conmocionó a Veracruz hace más de una década, pues a la exalcaldesa se le señaló de haber ordenado el asesinato de su secretario particular, Michel Martínez Corro.

La fiscalía General del Estado informó que tras un largo proceso fue condenada a 20 años de prisión, además se le suspendieron sus derechos civiles y políticos, y se le ordenó el pago de una reparación del daño a favor de los familiares de la víctima, cuyo cuerpo apareció en una fosa clandestina en el 2013.