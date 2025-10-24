Detienen a exalcalde de Singuilucan por desvío de recursos

PACHUCA, Hgo., octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Por un presunto desvío de 126 millones de pesos dentro del esquema conocido como "Estafa Siniestra", fue detenido el exalcalde de Singuilucan, Hidalgo, Marcos N, a quien se le iniciaron dos carpetas de investigación por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como incumplimiento de un deber legal agravado.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbún, las investigaciones relacionadas con la Estafa Siniestra continúan en curso.

Dicho esquema habría sido ejecutado durante la administración estatal anterior, en la que se involucra a funcionarios de primer nivel y a varios presidentes municipales en el desvío de recursos federales.

Derivado de la malversación de fondos, se integró una primera carpeta de investigación por uso ilícito de atribuciones y facultades, con un daño al erario por 109 millones 645 mil pesos. En este caso, el exalcalde solicitó recursos extraordinarios bajo el argumento de atender "necesidades apremiantes del municipio".

Presuntamente, los fondos fueron destinados a la supuesta sanitización de áreas comunales, compra de papelería, traslado y renta de maquinaria, sueldos eventuales, vestuario, uniformes, gastos ceremoniales, productos de limpieza y calzado para personal de seguridad y protección civil. Sin embargo, se detectó que con dichos recursos se celebraron más de un centenar de contratos con 22 personas físicas y morales, donde se localizaron diversas irregularidades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Una segunda carpeta de investigación, por el delito de incumplimiento de un deber legal agravado, corresponde a un daño económico de 16 millones 355 mil pesos durante la administración 2020–2024.

En este caso, se informó que el exalcalde omitió atender un proceso laboral expediente 253/2016, lo que derivó en un laudo condenatorio en contra del ayuntamiento. El exfuncionario fue requerido en seis ocasiones durante su gestión, sin atender las obligaciones derivadas del fallo, lo que provocó un perjuicio millonario a las finanzas municipales.

La aprehensión del exalcalde se realizó este jueves, en cumplimiento de las órdenes emitidas por un juez de control. Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación legal.

La PGJEH advirtió que las investigaciones sobre el desvío de recursos públicos cometidos durante el sexenio pasado continúan abiertas en el marco de la Estafa Siniestra.

En este contexto, también se mantiene la indagatoria contra el exoficial mayor del gobierno estatal, M.V.O, quien enfrenta cargos por desvío de recursos en la contratación de un seguro catastrófico y, de manera reciente, por la venta ilegal de tres helicópteros propiedad del gobierno del estado.

Se precisó que M.V.O, actualmente preso, habría realizado de manera ilícita contratos sobre bienes muebles administrados por el Poder Ejecutivo, al vender sin previo avalúo tres aeronaves del Gobierno de Hidalgo durante su gestión como servidor público en el periodo 2016–2022.