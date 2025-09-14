Se refugió Bermúdez en zona exclusiva

Ciudad de México.- En una casa de dos plantas con alberca dentro de un barrio exclusivo del área metropolitana de Asunción, agentes en Paraguay detuvieron al ex Secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, señalado como presunto líder de “La Barredora”.

La Fiscalía de Paraguay detalló que el procedimiento fue ejecutado en la noche del viernes 12 de setiembre a las 23:00 horas, a cargo del agente fiscal Giovanni Grisetti, junto con funcionarios del Departamento de Extradición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público, a cargo del fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, y agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

“El Ministerio Público coordinó captura con fines de extradición de ciudadano mexicano requerido por extorsión y secuestro”, comunicó la Fiscalía paraguaya.

“En el marco de esta causa, y atendiendo a la información de inteligencia compartida por las autoridades mexicanas, se dispuso un allanamiento en un conocido barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso”, añadió.

De acuerdo con reportes, la casa se encuentra en Surubi’i, una zona residencial exclusiva de Mariano Roque Alonso, a unos 15 kilómetros del centro de Asunción.

La detención de Bermúdez se realizó con fines de extradición, ya que es requerido por la justicia mexicana por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Dispuesto a comparecer: Adán Augusto López

El senador morenista Adán Augusto López destacó su disposición para comparecer ante autoridades tras la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, quien fuera su Secretario de Seguridad Pública cuando era Gobernador de Tabasco.

A través de un comunicado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado celebró que la justicia esté trabajando en favor de los ciudadanos.

“El gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie.

“Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, indicó el tabasqueño.

López Hernández criticó al coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, a quien acusó de haber “huido para evadir la justicia” y de guardar silencio ante hechos como la muerte de Juan Camilo Mouriño y Ramón Martín Huerta.

“Quienes hoy piden investigaciones, que empiecen por responderle al pueblo de México si ya se determinó el no ejercicio penal en las averiguaciones en las que está involucrado el propio Ricardo Anaya”, subrayó.