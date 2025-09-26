Va EU por ex regidor de la Luz del Mundo

Una Corte federal de Nueva York ordenó la aprehensión de Silem García Peña, ex regidor del PVEM en Xalapa, Veracruz, por tratar de proteger al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, bajo proceso por encabezar una empresa criminal continua de abuso sexual.

García Peña fue regidor de 2014 a 2017; subdirector Jurídico del Ayuntamiento de 2011 a 2013; candidato a diputado federal de MC y actualmente es esposo de la regidora de Morena, Zabdy Azmaveth Quezada.

Ahora es uno de los cinco coacusados de Joaquín García en el proceso iniciado el pasado 14 de agosto en EU, donde enfrenta un cargo de conspiración para delincuencia organizada.

"García Peña y otras personas ejecutaron acciones para destruir evidencia e impedir que las víctimas de abuso sexual del Apóstol (Naasón Joaquín) hablaran con las autoridades", dice la acusación presentada por un gran jurado federal.

El ex regidor habría incurrido en estas conductas en su carácter de jefe de relaciones públicas de Naasón y de La Luz del Mundo, iglesia fundada en Guadalajara en 1926.

Se burlan de operativo: 'Es teatro'

Abanderando la doctrina de la Luz del Mundo, el senador de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, se mofó de la detención de 38 sujetos en Michoacán que aseguraron que se entrenaban como un "ejército", con réplicas de armas y equipo táctico, para defender a la cúpula de la organización religiosa.

Reyes, quien tomó el escañó que dejó Marcelo Ebrard, dijo que esta "decisión unilateral" no puede servir para criticar a todas las personas que son creyentes de la iglesia liderada por Naasón Joaquín García, sentenciado en EU por abuso sexual.

"Es como una caricatura, haber detenido un grupo de personas con armas de juguete, parece una broma de teatro", dijo.