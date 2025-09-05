"Lorena" deja inundaciones y cortes de energía eléctrica en Sonora

HERMOSILLO, Son.- Las intensas lluvias que ha generado el fenómeno meteorológico Lorena han provocado en las últimas horas, grandes inundaciones en los municipios del sur del estado y algunas comunidades han reportado falta de energía eléctrica.

La mañana de este viernes, bomberos y personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) así como de la Brigada Estatal de Manejo de Fuego de Sagarhpa y Protección Civil Sonora, realizaron la evacuación preventiva de dos adultos mayores en el municipio de Navojoa, ante las intensas lluvias.

Fuertes lluvias

Personal de la CEPC se encuentra desplegado en diversas demarcaciones del estado, para apoyar a las autoridades municipales ante las fuertes lluvias derivadas del ciclón Lorena.

En los municipios de Navojoa, Etchojoa, Cajeme reportan inundaciones en viviendas y en calles.

En la Costa de Hermosillo, las fuertes lluvias provocaron un enorme socavón en la carretera Cero Sur.

Los daños en la cinta asfáltica impidieron el tránsito de la capital del estado a la región costera.

Durante las primeras lluvias registradas en la capital del estado, varias viviendas resultaron inundadas y las intensas lluvias con fuertes vientos desprendieron árboles y arrastraron vehículos.

Capitanía de Puerto en Guaymas mantiene desde la tarde de este jueves la navegación para embarcaciones menores por las lluvias ocasionadas por el fenómeno Lorena.

Lorena se degrada a ciclón post-tropical

Protección Civil informe que continua en vigilancia el ciclón tropical "Lorena" ahora como ciclón post-tropical el cual se espera que continúe su desplazamiento al internarse a aguas del pacífico donde las condiciones poco favorables comiencen a perder fuerza y se disipe.

No obstante, sus bandas nubosas aportarán bastante humedad al estado de Sonora originando lluvias de fuertes a muy fuertes en todo el territorio sonorense durante hoy.

A su vez, generará rachas de viento fuertes de más de 60 km/h (kilómetros por hora) y oleaje de 2.5 a 3 metros de altura sobre las costas del sur de Sonora durante el viernes.

A su vez, los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia y con la humedad aportada por el ciclón tropical "Lorena" ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75mm) y fuertes rachas de viento 60 km/h sobre el oriente, sur, norte, nororiente, y centro en horario vespertino.

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) decretó suspensión de clases para todos los niveles educativos, desde el turno vespertino del miércoles y la medida aplica hasta este viernes.