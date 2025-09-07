Incendio en subestación de la CFE provoca evacuación de empleados en Monterrey

Un incendio en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el norponiente de Monterrey, provocando la evacuación de 12 empleados.

Los hechos se reportaron en la planta ubicada en las calles Camino al Pastizal y Júpiter, en la Colonia Barrio Estrella.

Trascendió y según reportes ciudadanos, el servicio de energía eléctrica se suspendió en zonas aledañas.

Unidades de Bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado, de Monterrey y personal de la CFE se movilizaron al sitio para sofocar el fuego en un transformador de 115 mil voltios.