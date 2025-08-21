Detectan anomalías en etiquetado de alimentos

Durante el proceso de mejora regulatoria sobre el etiquetado de alimentos hubo violaciones y decisiones arbitrarias de la autoridad, de acuerdo con El Poder del Consumidor, por lo que presentó un amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Javier Zúñiga, coordinador del área jurídica de la organización civil, refirió que hubo irregularidades como el cierre de los grupos de trabajo sin discusión o la falta de evidencia científica en la toma de decisiones.

También detectó que no existe un reglamento a la Ley de la Infraestructura de la Calidad que regule el el proceso de modificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM)-051 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, que inició en abril pasado.

"A cinco años de la puesta en marcha del etiquetado, aún hay aspectos por mejorar", puntualizó Zúñiga.

Por su parte, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, cuestionó el funcionamiento del etiquetado.

Además, refirió que las autoridades se negaron a revisar diversos aspectos en su contenido.

Ana Larrañaga, investigadora de la campaña Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, advirtió que mientras en países como Colombia y Argentina han logrado regular aspectos como posicionamiento de los sellos y el tamaño de las leyendas de advertencia para que siempre sean visibles, en México no quedó debidamente especificado en la norma.

"Incluso ya exhibidos los productos en anaquel, sólo se muestra la parte del empaque que no trae los sellos", dijo Larrañaga.



