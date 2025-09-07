Fraudes en préstamos digitales: Usuarios en México afectados

Las aplicaciones de préstamos digitales se han convertido en un foco rojo para los usuarios en México, donde la falta de regulación y la débil educación financiera han abierto la puerta a fraudes y abusos, de acuerdo con un estudio de Kardmatch, plataforma especializada en productos financieros.

La encuesta revela que tres de cada 10 usuarios que solicitaron un préstamo a través de estas apps fueron víctimas de algún tipo de fraude.

La modalidad más frecuente, reportada por 28% de los afectados, fue recibir depósitos que nunca autorizaron, lo que posteriormente derivó en cobros indebidos.

Otros esquemas de estafa identificados fueron: el cobro de anticipos por trámites sin entregar el dinero (14%), cobranzas por préstamos inexistentes (10%) y cargos a personas que nunca solicitaron crédito (7%).

Además de los fraudes, se detectaron prácticas abusivas: 25% de los encuestados dijo haber recibido amenazas y hostigamiento hacia sus contactos como parte de cobros ilegales, mientras que 15% denunció cambios en plazos o tasas sin su consentimiento.

Para Joel Cortés, director de Kardmatch, estas condiciones reflejan un vacío regulatorio: "No hay una autoridad única que vigile a estas aplicaciones.

Algunas caen en la Condusef, otras en la Profeco, y en medio de esa dispersión, los usuarios quedan desprotegidos ante publicidad engañosa y prácticas ilegales". También criticó que empresas como Meta y Google permitan que estas apps se anuncien sin verificar su legalidad.

El estudio advierte que, aunque 46% de los usuarios ha solicitado préstamos en este tipo de plataformas, el nivel de denuncia es mínimo: solo 16.45% de las víctimas acudió a las autoridades, frente a un 83.55% que prefirió no hacerlo, lo que genera un alto grado de impunidad.