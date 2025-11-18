Alerta BID de rezago en el sector agrícola mexicano

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que México es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe cuyo Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, equivalente al 4%, se ubica por debajo del promedio regional, que ronda el 6%. Esto ocurre a pesar de que el sector agropecuario es clave para la economía de la región, al generar el 15% del empleo y contribuir con el 24% de sus exportaciones totales.

¿Cuáles son los contrastes en la producción agrícola?

El informe destaca que, aunque América Latina aporta el 13% de la producción agrícola global y el 16% de las exportaciones agrícolas internacionales, existen fuertes contrastes entre países. En Paraguay, Bolivia, Honduras y Nicaragua, el PIB agrícola supera el 10%, mientras que en México y Chile se mantiene por debajo del 4%.

¿Qué desafíos enfrenta el sector agropecuario?

El documento, titulado "Productividad agrícola en América Latina y el Caribe: Qué sabemos y hacia dónde vamos", advierte que el sector enfrenta desafíos sin precedentes, como garantizar medios de vida prósperos, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la contaminación asociada a la actividad productiva. El organismo presidido por Ilan Goldfajn señala que, para superar estos retos, es indispensable impulsar un crecimiento sostenible de la productividad agrícola, mejorar la seguridad alimentaria y asegurar una oferta estable de alimentos nutritivos durante todo el año.

El BID subraya que aumentar la producción sin expandir la frontera agrícola ni depender de insumos dañinos para el medio ambiente será clave para fortalecer el poder adquisitivo de los hogares rurales y proteger los recursos naturales de la región.