Miles de estudiantes vuelven a las aulas en todo México

Este lunes 1 de septiembre comenzaron las actividades escolares de todas las escuelas de nivel básico incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Más de 23 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresaron a las aulas en todo el país, marcando el inicio oficial del ciclo escolar 2025-2026.

-----Regresan a clases en Yucatán

Este lunes en Yucatán regresaron a clases cerca de 500 mil estudiantes de nivel básico.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Yucatán (SEGEY), al arranque del ciclo 2025-2026 volvieron a las aulas 419 mil 78 estudiantes de Educación Básica. A ellos se suman 95 mil 584 jóvenes de Educación Media Superior y 92 mil 276 universitarios.

Asimismo, unas cuatro mil escuelas de distintos niveles reabrieron sus puertas en este periodo de 185 días de clases que culmina el 15 de julio del 2026.

-----Regresan a clases en Sonora

Con el regreso a clases de más de 800 mil estudiantes en todos los niveles educativos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio formal inicio este lunes 1 de septiembre al ciclo escolar 2025-2026 en el estado de Sonora, en medio de una histórica inversión pública en educación.

Durante el arranque del ciclo escolar, el gobernador Durazo subrayó que su administración ha destinado una inversión acumulada de 8 mil 634.5 millones de pesos a distintos programas educativos, marcando el mayor presupuesto en la historia del estado.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, indicó que se ha desplegado un operativo para garantizar el funcionamiento de todas las escuelas en el estado, pese a algunos incidentes climáticos recientes que provocaron la caída de árboles y daños menores en infraestructura en municipios como Hermosillo, Obregón, Nogales, Tepache y La Colorada.

-----Retoman clases en Hidalgo

En este inicio de ciclo escolar, el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón, informó que las escuelas trabajan con normalidad, a excepción de un colegio particular en Ciudad Cooperativa Cruz Azul que solicitó permiso para suspender clases ante rumores de violencia en la zona.

Resaltó que únicamente esta institución de nivel primaria y secundaria suspendió actividades, mientras que el resto de los planteles laboraron de manera habitual. Aunque Seguridad Pública confirmó que había condiciones para que los alumnos del Colegio Cruz Azul regresaran a clases, los directivos prefirieron evitar algún contratiempo.