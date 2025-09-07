Increpan a Noroña

Ciudad de México.- El senador Gerardo Fernández Noroña fue increpado por una estudiante de Ciencias Políticas por su falta de congruencia, misoginia y machismo, a lo que el legislador le respondió que era una mentirosa.

En una sesión de la llamada Escuela de Formación por la Paz y la Democracia, cuyas sesiones se realizan en el Senado, con un público estudiantil mayormente identificado con Morena, la joven Victoria Montes de Oca Castañeda, procedente de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuestionó a legislador por cómo se dirige con la senadora Lilly Téllez.

Momentos antes, Fernández Noroña se había ganado el aplauso de los asistentes por su disertación sobre la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, la estudiante lo cuestionó por cómo se ha conducido con la senadora Lilly Téllez en los últimos meses. Además, cuestionó su congruencia con el tema de la austeridad, por su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán.

"No sé dónde realmente quede lo que ahorita está tocando el tema de la mujer, el resto a la mujer, la equidad, si usted es el primero que es misógino y machista.

"No sé si recuerda el día que en el Senado le dijo a la senadora Lilly Téllez: ´tu no estás para debatir, tu estás para lavar trastes´. Entonces, mi pregunta es ¿Dónde queda la congruencia que usted dice tener la mujer?", cuestionó la joven.

Fernández Noroña se levantó de su lugar e interrumpió a la estudiante.

"No, espérenme, espérame..."

"Estoy hablando, ¿me permite hablar?", reclamó Montes de Oca.

Alguien del auditorio le gritó a Fernández Noroña que la dejaran hablar y la respetara.

"Nada más una cosa, no faltes al respeto, no le voy a faltar el respeto a la compañera", dijo el legislador.

"No sería la primera vez que lo haga", dijo ella sin soltar el micrófono.

"No te estoy faltando el respeto, solo te voy a pedir una cosa. Está diciendo una cosa muy grave. Solo le voy a pedir una precisión, que por favor cite de dónde saque esa frase esa que dice que yo dije, es lo único que le voy a pedir, es lo único, me parece que es algo correcto".

La joven indicó que tal frase salió en todas las noticias.

"Si usted lo dijo, no sé dónde está la incongruencia o por qué me pregunta, si usted mismo que lo cito, el mismo que lo dijo, por eso ahorita se lo estoy citando", respondió.