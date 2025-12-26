Estrés severo y daños físicos; los efectos de la pirotecnia en animal

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque para las personas los cuetes en Navidad y Año Nuevo tienen estruendos tolerables, en los animales ese sonido puede de detonar estrés agudo y reacciones físicas severas, alertó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pues el impacto auditivo de la pirotecnia es hasta 100 veces mayor para ellos debido a su elevada capacidad de percepción de sonidos.

¿Cómo afecta la pirotecnia a las mascotas?

Los efectos del ruido no se limitan a un sobresalto momentáneo, según explicó la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ya que las detonaciones pueden provocar alteraciones de conducta en perros, gatos y otros animales pequeños, como hiperactividad, agresividad o intentos desesperados por huir del origen del sonido.

Asimismo, al tratarse de estímulos que no pueden anticipar ni comprender, su organismo activa respuestas de estrés que elevan la frecuencia cardiaca, generan temblores y, en algunos casos, los llevan a lesionarse durante intentos de escape.

Además del impacto sonoro, los residuos químicos que liberan los artefactos pirotécnicos, como polvo fino y compuestos irritantes, pueden afectar las vías respiratorias y los ojos de las mascotas, lo que representa un peligro adicional.

Recomendaciones para proteger a los animales en fiestas

La organización estadunidense Animal Ethics, por la protección de los animales, advirtió que los daños no se limitan a perros y gatos pues, de acuerdo con investigaciones, los efectos también se observan en animales de zoológicos, fauna silvestre y aves, quienes también muestran reacciones de miedo, estrés y desorientación tras las detonaciones.

En aves, por ejemplo, el ruido puede provocar choques contra edificios o abandono de nidos, con efectos negativos en sus patrones naturales de alimentación y descanso.

Así, especialistas de la UNAM recomiendan que, durante las fiestas, los dueños de mascotas preparen un espacio tranquilo y seguro al interior del hogar, con puertas y ventanas cerradas, objetos familiares y, si es necesario, sonidos suaves que amortigüen las detonaciones externas.

Consecuencias del ruido en la fauna silvestre

En casos de estrés severo, la Universidad aconsejó acudir a un médico veterinario para guiar estrategias conductuales o clínicas es clave para mitigar efectos adversos.