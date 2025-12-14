Vida de AMLO llega a la pantalla chica

"La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive, es porque cree en algo", es una cita del escritor ruso León Tolstói, que abre "Soy un hombre de fe y convicciones", documental de Joaquín Guzmán Luna basado en la vida, obra, "fe personal" y legado político del expresidente Andrés Manuel López Obrador, recientemente estrenado en la televisión pública a través de Canal Once y Canal Catorce.

El largometraje, que narra las vicisitudes de López Obrador para llegar a la Presidencia de la República tras dos presuntos fraudes electorales, entremezcla frases y mítines del productor Epigmenio Ibarra y entrevistas a militantes de Morena, quienes celebran las pensiones para adultos mayores y dan "gracias a Dios porque el presidente nos ha ilustrado demasiado".

¿Qué revela el documental sobre López Obrador?

El documental, estrenado el sábado 13 de diciembre en Canal Once, también cuenta con entrevistas a personajes afines al movimiento de la llamada Cuarta Transformación, como la escritora Elena Poniatowska, quien comparte cómo el expresidente la invitó a las grandes movilizaciones para dar discursos antes de que él llegara a gobernar el país.

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, también es partícipe en "Soy un hombre de fe y convicciones", donde cuenta cómo "vivió de cerca" el desafuero y el supuesto fraude electoral en 2006. "(López Obrador) me propuso ser la representante de jóvenes de aquello que es la etapa previa al partido político Morena, que era el Movimiento de Regeneración Nacional", dice Alcalde, quien protagonizó spots promocionales del guinda en sus comienzos.

Detalles del estreno del documental en Canal Once

Gerardo Fernández Noroña, expresidente del Senado, resalta en el documental que el intento de desafuero en 2005 fue el momento en el que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en "el gran dirigente que el pueblo quería".

"Soy un hombre de fe y convicciones" igualmente agrupa participaciones de Clara Brugada, Jenaro Villamil, Damián Alcázar, Layda Sansores, Jesús Ramírez Cuevas, entre otros.

Sin embargo, el largometraje también cuenta con entrevistas a artistas como el músico cubano Silvio Rodríguez y el grupo Los Tigres del Norte, cuyos integrantes destacan el momento en el que "el señor presidente en su conferencia de la mañanera" reprodujo como "Somos más americanos".

"Ándate en paz, compañero. Cumpliste, nos cumpliste. Vamos a preservar y engrandecer tu legado. Gracias por tanto", son las palabras que dan cierre al largometraje, que culmina con una fotografía de Andrés Manuel López Obrador entregándole el bastón de mando a la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Impacto del documental en la percepción pública de López Obrador

El documental será retransmitido el martes 16 de diciembre y también se encuentra disponible a través de YouTube.