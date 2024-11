No aumentará precio de energéticos, asegura Luz Elena González

Por: El Universal

Noviembre 13, 2024 - 10:40 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al presentar la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, aseguró que la producción de petróleo será prioridad para el consumo nacional y no para exportación por lo que se comprometió a que no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos seis años.

En la Mañanera del Pueblo, la secretaria de Energía detalló que aumentarán la producción nacional de petroquímicos para suministrar insumos a la industria nacional y fertilizantes para la producción de alimentos; consolidar la refinación de petróleo para lograr la autosuficiencia nacional en gasolinas y diésel.

También van por aumentar las reservas de hidrocarburos para tener una reserva de por lo menos 10 años.

Desarrollarán un marco normativo para impulsar los biocombustibles y combustibles limpios; aumentar la capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel y gas para fortalecer la seguridad energética nacional y apoyar a Pemex para que pueda aprovechar mejor sus recursos y mejorar su eficiencia operativa en beneficio de todas y todos.

"Para cuidar la economía familiar no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos seis años, se mantendrá el control en el precio máximo del gas LP, el precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación y no habrá proyectos al margen de las comunidades indígenas y sin beneficios sociales", aseguró Luz Elena González Escobar.

La funcionaria federal destacó que van por fortalecer proyectos mixtos "sin perder la soberanía nacional en la producción de hidrocarburos, industria petroquímica, producción de fertilizantes, así como en proyectos de generación de nueva energía, como energía solar, eólica, geotermia, hidrógeno verde, entre otros".





Estrategia buscará rescatar la soberanía energética

Explicó que la Estrategia Nacional del Sector Hidrocarburos y Gas Natural "tiene como objetivo dar continuidad al rescate de la soberanía energética. En el caso del sector petrolero, este rescate era obligado por los malos resultados de la privatización y el estado lamentable en el que se encontraba Pemex en el 2018".

La funcionaria destacó que entre 2012 y 2018, como resultado de la reforma privatizadora de 2013 del expresidente Peña Nieto, el sector petrolero mexicano sufrió "un terrible abandono ya que inversión pública en exploración y producción disminuyó 55 por ciento, la producción de petróleo crudo cayó 28 por ciento y la de gas natural 22 por ciento".

"El foco estará en fortalecer la soberanía y la seguridad energética mediante una exploración responsable y sostenible de los hidrocarburos de acuerdo a las necesidades nacionales", aseguró.