Credencial del INE en el celular: ¿cómo se tramitará?

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el avance de un proyecto de identificación digital que permitirá a la ciudadanía contar con una representación electrónica de su credencial para votar en el teléfono celular.

Sin embargo, el propio organismo ha sido enfático en un punto clave: no se trata de una credencial digital que sustituya al documento físico, sino de un complemento dentro de su Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores.

¿Qué es la credencial del INE en el celular?

La credencial del INE en el celular es un proyecto de identificación digital complementaria, impulsado por el Instituto Nacional Electoral como parte de la Estrategia de Transformación Digital del Registro Federal de Electores. No se trata de una credencial digital independiente ni de un sustituto del documento físico, sino de una extensión tecnológica que permitirá a la ciudadanía contar con una representación electrónica vinculada directamente a su credencial física.

Es fundamental aclarar que, aunque existen aplicaciones oficiales como Valida INE QR, estas no constituyen una credencial digital ni una representación gráfica de identificación en sí mismas. Según una aclaración publicada en el sitio oficial de Central Electoral del INE, la herramienta móvil solo permite verificar datos contenidos en la credencial física mediante la lectura de sus códigos QR, pero no es ni emite una credencial digital oficial.

Detalles sobre la estrategia de digitalización del INE

Aunque la llamada "credencial del INE en el celular" aún no existe como un documento oficial por sí mismo, la estrategia de digitalización del Instituto Nacional Electoral está orientada a facilitar la vinculación de la credencial física con herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia de la ciudadanía y fortalezcan la identidad digital con altos estándares de seguridad.

Trámite vinculado al documento físico: El acceso a cualquier versión digital o complementaria de la credencial del INE dependerá de que la persona cuente primero con la credencial física vigente, la cual debe tramitarse en un Módulo de Atención Ciudadana del INE. Ese trámite tradicional (que no cambia con la digitalización) sigue estos pasos oficiales:

- Agendar o acudir a cita.

- Preparar documentos.

- Acudir al módulo.

- Recoger la credencial una vez procesada.

En otras palabras, no hay un trámite exclusivo de "credencial digital" independiente: la digitalización será un complemento que se habilitará una vez que la identificación física exista y esté vinculada a la persona titular.

Seguridad y protección de datos en la identificación digital

El INE ha difundido que aplicaciones como Valida INE QR permiten consultar y verificar la certificación y vigencia de la información de la credencial física mediante la lectura de códigos QR, pero no constituyen un documento de identificación por sí mismas.

Esta aclaración oficial del propio organismo electoral subraya que dichas aplicaciones solo cotejan datos, no generan ni emiten una credencial digital con validez propia.

De acuerdo con el documento del "Acuerdo del consejo general del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la "Estrategia de transformación Digital del Registro Federal de Electores", el INE señala que la digitalización de servicios busca ofrecer identificación electrónica más segura, confiable y flexible, manteniendo controles que permitan constatar que la persona que recibe el servicio es en efecto la titular registrada en el Padrón Electoral.

El enfoque de seguridad apunta a fortalecer los mecanismos de identificación, sin sustituir los controles físicos tradicionales.