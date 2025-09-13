Sheinbaum celebra detención de Hernán Bermúdez; destaca cooperación con Paraguay

CIUDAD DE MÉXICO 13-Sep-2025 .-La Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al Mandatario Paraguayo por la colaboración que derivó en el arresto de Hernán Bermúdez Requena y señaló que forma parte de la estrategia de cero impunidad.

"Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán "N", vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país", posteó en X.

El mensaje se suma al anuncio del mandatario paraguayo, quien horas antes había confirmado la captura de Bermúdez Requena como parte de un operativo coordinado por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México.

"Paraguay no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado", destacó Santiago Peña, quien calificó a Bermúdez Requena como "uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)".