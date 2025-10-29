Trabajadores del Estado recibirán casi 15 mil pesos en vales

Trabajadores burócratas recibirán este fin de año un estímulo económico de 14 mil 900 pesos en vales de despensa, anunció el dirigente nacional de la Central FSTSE, Marco Antonio García Ayala.

Destacó que como resultado del diálogo permanente y propositivo entre el Gobierno Federal y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, se alcanzó el acuerdo para dar cumplimiento a este incentivo económico de fin de año. "Resulta ampliamente satisfactorio informar que los Trabajadores al Servicio del Estado recibirán 14 mil 900 pesos, lo que valora la concertación y los acuerdos ante el Gobierno Federal que lleva a cabo la Central FSTSE", apuntó.

Dijo que este beneficio económico se entregará de manera oportuna y en una sola exhibición, al personal en activo a partir del mes de diciembre del presente año.

¿Cuál es el contexto del acuerdo?

Detalló que el alcance de esta conquista laboral es una respuesta al acuerdo logrado ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda y la dirigencia nacional de la Central FSTSE durante mayo pasado, cuando se estableció que la percepción extraordinaria que otorga el Ejecutivo Federal "tiene como objetivo apoyar en los gastos que se realizan con motivo de las fiestas decembrinas y que permite en lo posible, coadyuvar al bienestar integral de los trabajadores, a través del mejoramiento en su calidad de vida y la de su familia".

El líder nacional de la Central FSTSE indicó que la relación laboral con el Gobierno Federal "mantiene un soporte basado fundamentalmente en la permanencia en el empleo, haciendo valer en todo momento en apego a la ley, la estabilidad laboral con seguridad social integral mediante el fortalecimiento del ISSSTE, garantizando los derechos laborales, así como el respeto pleno a la autonomía sindical".

¿Qué opinan los líderes sindicales?

Reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los avances acordes a su proyecto de nación, que significa apuntalamiento a las reivindicaciones demandadas por los trabajadores a través de sus representaciones sindicales, democráticamente electas.

Marco Antonio García Ayala también agradeció a las y los trabajadores del sector Salud, quienes "han hecho un esfuerzo ejemplar de solidaridad y profesionalismo, al atender y apoyar sin descanso a miles de personas damnificadas por las fuertes lluvias que golpearon ciudades y comunidades de cinco estados del país".

En 2024, el estímulo en vales de despensa de fin de año fue de 14 mil 500 pesos.