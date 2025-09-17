Baja precio del pozole

Para este año, la llegada de lluvias en los principales estados productores de maíz y hortalizas generará un menor precio del pozole en los hogares mexicanos.

De acuerdo con estimaciones de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), en promedio, la elaboración del tradicional platillo de las fiestas patrias tendrá un costo 1.9 por ciento menor respecto al año pasado.