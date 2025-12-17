Nombran a nueva consejera jurídica de Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Esthela Damián Peralta consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Hasta este miércoles, Estela Damián se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este nombramiento se da en un contexto de cambios dentro del gabinete de la presidenta, buscando fortalecer las acciones legales del Ejecutivo.

Esthela Damián ha tenido un papel importante en la prevención de violencias, lo que la posiciona como una figura clave en la nueva administración.

El cambio en la consejería jurídica podría influir en las políticas de seguridad y protección ciudadana en el país.