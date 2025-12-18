Esthela Damián refuerza el equipo presidencial

Esthela Damián Peralta, una de las colaboradoras más cercanas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, asumió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en sustitución de Ernestina Godoy Ramos, quien dejó el cargo tras ser designada fiscal general de la República.

¿Quién es Esthela Damián Peralta?

El nombramiento representa un movimiento político estratégico, al colocar en una posición clave del Gobierno federal a una funcionaria que acompañó a Sheinbaum durante la campaña presidencial de 2024 y que forma parte de su círculo de confianza desde su etapa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Abogada de formación, Damián consolidó su cercanía con la mandataria entre 2018 y 2022, cuando se desempeñó como secretaria particular en el gobierno capitalino, un cargo central para la coordinación de la agenda política y el seguimiento de decisiones estratégicas.

Detalles del nombramiento de Damián Peralta

Posteriormente ocupó la dirección general del DIF de la Ciudad de México y la secretaría ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, desde donde impulsó políticas con énfasis en derechos humanos, atención a grupos vulnerables y fortalecimiento institucional.

Antes de llegar a la Consejería Jurídica, Esthela Damián se desempeñó como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y participó activamente en la campaña presidencial como Coordinadora por la Defensa del Voto, lo que fortaleció su peso político dentro del nuevo gobierno federal.

Impacto del cambio en la Consejería Jurídica

Este nombramiento es visto como un paso importante en la consolidación del equipo de Claudia Sheinbaum, quien busca mantener un control efectivo en las áreas clave del gobierno mientras se prepara para los próximos desafíos electorales.