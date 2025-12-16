Escultura del Colotero de Álamo, Veracruz se derrumba

El colotero, la estatua emblemática de Alamo, Veracruz, se derrumbó durante este martes, causando sorpresa entre los habitantes del municipio que en meses pasados se vio afectado por una grave inundación. Las autoridades atribuyen la caída a que la corriente de agua afectó la estructura.

Esta imagen era el ícono de la ciudad, representaba la actividad de la recolección de naranjas a la que muchas personas se dedican en este municipio. La escultura daba la bienvenida a habitantes y visitantes.

Durante meses pasados, cuando se dio la inundación de la ciudad al desbordarse los ríos en Veracruz, se volvió punto de reunión de los habitantes afectados, quienes ahí recibían apoyo en especie como comida y ropa. La imagen se hizo viral en redes sociales.

Las autoridades municipales señalan que la posible causa del derrumbe fue que la estructura quedó dañada con la corriente del agua, además del desgaste propio de la escultura.

Habrá una réplica

Mientras la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, indicó que debido a las pasadas lluvias torrenciales, el monumento quedó fracturado y hoy lamentablemente colapsó. Además, adelantó que se colocará una réplica con el mismo diseño.

