Cae en Guerrero Gabriel "N", objetivo prioritario de EU

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, informó que fue detenido Gabriel "N", quien cuenta con una orden de extradición y es uno de los más buscados por autoridades de Estados Unidos.

A través de redes sociales, García Harfuch dio a conocer que el hombre fue capturado en un operativo realizado en Guerrero y está relacionado con varios delitos, entre ellos un feminicidio y robo.

Además, Gabriel "N" está relacionado con disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito.