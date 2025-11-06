Arancel efectivo de EU a México es 5.8%

La calificadora Fitch Ratings informó que el arancel efectivo que Estados Unidos aplica a México se ubica en 5.8%, nivel que refleja la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero que podría modificarse ante la posibilidad de nuevos gravámenes a productos farmacéuticos.

¿Cuál es el contexto general?

En su más reciente Monitor de la Tasa Arancelaria Efectiva (TAE), la agencia calificadora explicó que, a julio de 2025, el 82% de los bienes importados desde México ingresaron libres de arancel, mientras que el resto está sujeto a tarifas que pueden llegar hasta 25% si no cumplen con las reglas de origen del T-MEC. En el caso de Canadá, el porcentaje de exención fue de 88%, aunque el arancel promedio efectivo se mantiene ligeramente arriba en 5.9%.

¿Qué ocurrió con la Tasa Arancelaria Efectiva?

La agencia destacó que la TAE general de Estados Unidos se redujo a 13.6% desde 16% estimado en agosto, derivado de los acuerdos comerciales con Japón, Malasia, Tailandia y Corea del Sur, así como por la disminución de los aranceles a productos chinos relacionados con el fentanilo, del 20% al 10%.

Sin embargo, Fitch advirtió que los aranceles farmacéuticos recientemente anunciados, aunque pospuestos de manera indefinida, podrían revertir esa tendencia a la baja.